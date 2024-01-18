ما القدرات العسكرية لباكستان وإيران؟

القدرات العسكرية للدولتين

كشف التصنيف السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم لعام 2024، والصادر عن موقع "غلوبال فاير باور"تقدم باكستان على إيران، من حيث قوة جيشيهما، إذ حلت إسلام آباد في المرتبة التاسعة، وطهران بالمرتبة الرابعة عشرة، على مستوى العالم.

ويعتمد تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" على مؤشر يستند إلى 50 عاملًا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ145 دولة، وهذه أبرز المؤشرات العسكرية للتصنيف.

الجيش الباكستاني & الإيراني

تتفوق باكستان بعدد الأفراد العاملين في الخدمة، إذ يبلغ عدادهم (654000) على إيران (610000).

بالنسبة لقوات الاحتياط تتفوق باكستان (550000) أيضًا على إيران (350000).

بالنسبة للقوات شبه العسكرية فتتفوق باكستان بــ (500000) مقابل (220000) في إيران.

القوة المالية

الميزانية الدفاعية في إيران تبلغ قرابة 10 مليارات دولار، أما في باكستان فتبلغ نحو ستة مليارات و350 مليون دولار.

القوة الجوية

إجمالي الطائرات: 1434 طائرة لدى باكستان، و551 طائرة لدى إيران.

الطائرات المقاتلة: 387 لباكستان، و186 لإيران.

الناقلات الجوية: 7 لباكستان، و4 لإيران.

طائرات الهليكوبتر: 352 لباكستان، و129 لإيران.

القوة على الأرض

الدبابات: لدى باكستان 3742 دبابة، 1996 دبابة في إيران.

المركبات المدرعة: 65765 لإيران، 50523 لباكستان.

المدفعية ذاتية الدفع: 752 لباكستان، و580 لإيران.

المدفعية المقطوعة: المدفعية المقطوعة 3,238 لباكستان، و2,050 لإيران.

أجهزة عرض صاروخية متنقلة: 775 لإيران، 602 لباكستان.

القوة البحرية

قوة الأسطول البحري: 114 لباكستان، 101 لإيران.

الغواصات: 19 غواصة لدى إيران، و8 لدى باكستان.

المدمرات: 2 لدى باكستان، وصفر لدى إيران.

فرقاطات: 9 لدى باكستان، و7 لدى إيران.

كورفيت: 7 لدى باكستان، و6 لدى إيران.

سفن الدورية: 69 لدى باكستان، و21 لدى إيران.

السلاح النووي

وبينما لا تزال إيران تُكافح لامتلاك السلاح النووي، بين نفي منها، وتأكيد من دول فاعلة عالميًّا كالولايات المتحدة، فإن الجيش الباكستاني يمتلك 170 من الرؤوس النووية، بحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في آخر إحصائية له منتصف العام الماضي.