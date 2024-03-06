نيكي هيلي تعلن انسحابها من السباق الجمهوري

أعلنت الجمهورية نيكي هيلي، اليوم الأربعاء، انسحابها من السباق الجمهوري لنيل ترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وقالت هيلي، في خطاب الانسحاب في دانييل آيلاند، ساوث كارولينا، إنها "لا تشعر بأي ندم" على قرارها.

وافتتحت خطابها بالقول: "منذ ما يزيد قليلاً عن عام أطلقت حملتي للرئاسة، وعندما بدأت، قلت إن الحملة ترتكز على حبي للبلد".

وأضافت: "في الأسبوع الماضي فقط، تمكنت والدتي، وهي مهاجرة من الجيل الأول، من التصويت لابنتها لمنصب الرئيس. فقط في أمريكا".

وبهذا القرار الذي كان متوقعا من المنافسة "الضعيفة" لدونالد ترامب، بات الأخير رسميا مرشح الجمهوريين لخوض غمار السباق الرئاسي ضد الغريم التقليدي الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بعد تحقيقه نصرا كاسحا في الثلاثاء الكبير، حيث نال ترشيح أكثر من 11 ولاية من ضمن 15.