بعد موجة رفض.. القضاء الإيراني: حكم الإعدام ضد صالحي قابل للطعن

أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم الخميس، أن حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب، توماج صالحي، حكم بدائي أوّلي وقابل للطعن، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات والاعتراض داخل إيران وخارجها.

وقال المركز الإعلامي للقضاء الإيراني في بيان له "حكم الإعدام الصادر بحق، توماج صالحي، بدائي، ويمكن الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا في البلاد"، مضيفًا أنه "في حالة احتمال استئناف المتهم ومحاميه، ستتم دراسة مسألة تخفيف العقوبة في لجنة العفو في إيران".

وأوضح القضاء الإيراني أنه "في هذه الحالة (إذا تم تخفيف العقوبة) سيتمّ تخفيض عقوبة، توماج صالحي، إلى السجن المؤبد"، مشيرًا إلى أنه "نظرًا لإبداء المدّعَى عليه ندمه وتعاونه، حكمت المحكمة، واعتبر أنه يحق له الحصول على تخفيف العقوبة".