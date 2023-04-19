الصين ترفض اتهامات بتصدير طائرات مسيرة للحرب في أوكرانيا

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ووسائل إعلامية غربية تنشر "اتهامات لا أساس لها" بأن بكين تصدر طائرات مسيرة إلى ساحة القتال في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان، أن التقارير تأتي في إطار "تشويه سمعة" الشركات الصينية، وأن بكين ستواصل تعزيز ضوابط التصدير المفروضة على الطائرات المسيرة.