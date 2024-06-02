لن نكرر الخطأ.. مشاهير ندموا على دعم بايدن في انتخابات 2020

المذيع شارلمان ثا جود

وانضم مقدم البرنامج الحواري، شارلمان ثا جود، إلى برنامج The View في 22 مايو/ أيار، حيث حثه مضيفو البرنامج مرارًا وتكرارًا على تأييد بايدن، بعد أن شكك علنًا مرارًا وتكرارًا في قراره بالقيام بذلك في عام 2020.

وقال شارلمان إنه يفضل التركيز على القضايا بدل الأفراد، وأشار إلى أنه رأى المضيفين المشاركين يحاولون التأثير على الضيوف الآخرين للحصول على تأييد بايدن، وتحديدًا مغني الراب كيلر مايك.

وأشار شارلمان، إلى إنه لا يزال يخطط للتصويت في نوفمبر/ تشرين الأول على الرغم من أنه يعتقد أن "كلا المرشحين مجرد قمامة".

وأردف: "سأصوّت لمصلحتي، وسأصوّت لمن أعتقد أنه قادر على الحفاظ على الديمقراطية". "لذا، إذا كنت أعتقد أن كلا المرشحين حثالة ولا أشعر برغبة في تأييد أحدهما، فهل تفضّل أن أؤيد فردًا ما، أم أؤيد حقيقة أننا بحاجة إلى الخروج وحماية الديمقراطية".

ومع ذلك، ربما لا يزال شارلمان يصوّت لصالح بايدن، نظرًا لأنه أخبر شبكة "فوكس نيوز" مؤخرًا بأن دونالد ترامب يمثل "تهديدًا للديمقراطية".