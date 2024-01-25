شولتس يحذر من خطر توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا‎

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية من خطر توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وفق ما جاء في مقابلة معه نشرت الأربعاء.

ودعا، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، دول أوروبا إلى زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا، معتبراً أن مساهمات الدول السبع والعشرين "ليست كبيرة بما يكفي".

وقال شولتس: "يجب على أوروبا أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا في الدفاع عن البلد"، معتبراً أن "المساهمات التي خططت لها الدول الأوروبية حتى الآن لعام 2024 ليست كبيرة بما يكفي".

وأكد المستشار أنه "منزعج" من تعرضه لانتقادات منتظمة في ألمانيا بسبب تردده في تقديم الدعم لأوكرانيا.

وتمارس المعارضة المحافظة ونواب من الحزبين "الديمقراطي الحر" (الليبراليين) وحزب "الخضر"، العضوين في الائتلاف الحكومي، ضغوطاً على شولتس منذ أشهر من أجل تسليم صواريخ "توروس" بعيدة المدى التي تطالب بها أوكرانيا.

ودافع عن نفسه قائلاً إن ألمانيا تفعل "أكثر بكثير" من الدول الأوروبية الأخرى، مشيراً إلى أن بلاده تقدم حالياً أكثر من نصف الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا وأنه سيكون "من العبث الاعتقاد بأننا نستطيع القيام بذلك بمفردنا على المدى الطويل".

وقال: "لهذا السبب أتصل بزملائي كثيراً وأطلب منهم بذل المزيد من الجهد".

وخلال محادثة هاتفية الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد شولتس أن ألمانيا ستواصل دعم كييف بما في ذلك في المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، وفق ما جاء في بيان للحكومة الألمانية.

وتجري حالياً نقاشات صعبة في بروكسل، قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها في الأول من شباط/فبراير، لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

واعترض فيكتور أوربان، في كانون الأول/ديسمبر، على منح كييف مساعدات أوروبية بقيمة 50 مليار يورو على مدى 4 سنوات.

لكن برلين ترى أن الدول الأعضاء الأخرى يمكن أن تفعل المزيد، ويجري حالياً تقييم في بروكسل لمساهمات كل دولة.