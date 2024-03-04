محللون: مساعي أرمينيا للاستغناء عن روسيا تصطدم بغياب البدائل

أثار تجميد أرمينيا مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا ردود فعل عاصفة في موسكو، التي تراقب بحسرة توجه حليفتها التاريخية نحو الغرب، لكن محللين يؤكدون أن يريفان لا تملك البدائل.

وقال رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في مقابلة بثت أخيراً، إن بلاده جمَّدت مشاركتها في المنظمة؛ لأنها خذلت أرمينيا، في وقت وصف فيه أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان الاعتماد القوي على روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بأنه "خطأ استراتيجي".

ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، على هذه التصريحات بأن اعتبار أرمينيا مسار التقارب مع روسيا، الذي تم انتهاجه بين الجانبين على مدى أعوام، خاطئا، قد يؤدي إلى مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية.