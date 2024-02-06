رئيس الأرجنتين يستهل جولة دبلوماسية بزيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو

بدأ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الاثنين، جولة دبلوماسية خارجية يزور خلالها إسرائيل، استقبلها بإعلان دعمه الكامل لتل أبيب ضد حركة حماس.

ومن المقرر أن يجري ميلي محادثات الأربعاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث يدعم رئيس الأرجنتين نتنياهو في حربه على حماس في غزة.

وسيلتقي ميلي، الذي قال إنه قد يتحول إلى الديانة اليهودية، مع حاخامات في إسرائيل وأن يزور مواقع يهودية بارزة في القدس، إضافة إلى مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، في سلسلة من الأنشطة المقررة له حتى الخميس.

وسيزور ميلي إيطاليا بعد إسرائيل، حيث سيلتقي الزعيم الليبرالي اليميني بالبابا فرنسيس في 12 فبراير/شباط، إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية المحافظة جورجا ميلوني وعدد من كبار رجال الأعمال والزعماء الدينيين.

ويعرف ميلي بأنه خبير اقتصادي ومحلل سابق حاد اللسان تولى منصبه في ديسمبر/كانون الأول.