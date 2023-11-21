كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي.. وواشنطن تندد

أعلنت كوريا الشمالية نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس في المدار، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في وقت مبكر الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي، في خطوة نددت فيها الولايات المتحدة، ودفعت إلى اليابان وكوريا الجنوبية إلى إصدار تحذير للسكان من تهديد محتمل.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن صاروخًا يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليلة الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونغان، وحلق على طول مساره المحدد و"وضع بدقة قمر الاستطلاع الاصطناعي +ماليجيونغ-1+ في مداره".