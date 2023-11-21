كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي.. وواشنطن تندد
أعلنت كوريا الشمالية نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس في المدار، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في وقت مبكر الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي، في خطوة نددت فيها الولايات المتحدة، ودفعت إلى اليابان وكوريا الجنوبية إلى إصدار تحذير للسكان من تهديد محتمل.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن صاروخًا يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليلة الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونغان، وحلق على طول مساره المحدد و"وضع بدقة قمر الاستطلاع الاصطناعي +ماليجيونغ-1+ في مداره".
من جهته، ندّد البيت الأبيض بشدة، الثلاثاء، بإطلاق كوريا الشمالية القمر الاصطناعي، معتبراً أنه "انتهاك صارخ" لعقوبات الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ادريان واتسون، إن هذا الإطلاق "يؤجج التوترات وأخطار زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها".
وكانت الحكومة اليابانية، عبر نظام البث الطارئ الخاص بالبلاد، طلبت من سكان أوكيناوا في الجنوب الاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إنه من المرجح أن يكون الصاروخ قمرًا صناعيًا.
وأصدرت الوكالة الحكومية المعنية بالسلامة البحرية في كوريا الجنوبية تحذيرًا للسفن قبل الإطلاق المزمع.
وحاولت كوريا الشمالية إطلاق ما وصفته بأقمار تجسس صناعية مرتين، في وقت سابق من هذا العام، لكن انتهت المحاولتان بالفشل.