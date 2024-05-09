برلمانية تفشل في إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي

فشلت النائبة من اليمين الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، في مسعاها لإقالة رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي تأخذ عليه دعمه تخصيص مساعدات لأوكرانيا. وفق وكالة "فرانس برس".

وأرادت النائبة القريبة جدا من دونالد ترامب، إزاحة جونسون العضو في حزبها مهما كان الثمن، متهمة إياه بـ"الخيانة".

وخلال كلمة أمام الكونغرس اتهمت مايك جونسون بتمويل "حروب لا تنتهي". وقد قوبل كلامها بصيحات استهجان قوية داخل القاعة.

إلا أن مذكرة الإقالة هذه فشلت سريعا؛ إذ إن غالبية الديمقراطيين والجمهوريين صوّتوا لإبقاء جونسون في منصبه.