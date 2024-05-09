برلمانية تفشل في إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي
فشلت النائبة من اليمين الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، في مسعاها لإقالة رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي تأخذ عليه دعمه تخصيص مساعدات لأوكرانيا. وفق وكالة "فرانس برس".
وأرادت النائبة القريبة جدا من دونالد ترامب، إزاحة جونسون العضو في حزبها مهما كان الثمن، متهمة إياه بـ"الخيانة".
وخلال كلمة أمام الكونغرس اتهمت مايك جونسون بتمويل "حروب لا تنتهي". وقد قوبل كلامها بصيحات استهجان قوية داخل القاعة.
إلا أن مذكرة الإقالة هذه فشلت سريعا؛ إذ إن غالبية الديمقراطيين والجمهوريين صوّتوا لإبقاء جونسون في منصبه.
وقال مايك جونسون في بيان، "أود أن أعرب عن امتناني لتصويت الثقة من جانب زملائي لإفشال هذه المبادرة التي في غير محلها".
وعلق دونالد ترامب على الأمر بُعيد التصويت عبر شبكته للتواصل الاجتماعي بقوله، "أحب مارجوري تايلور غرين كثيرا. لكننا لسنا الآن في موقع يخوّلنا إقرار مذكرة إقالة" نظرا إلى الغالبية الضيقة جدا للجمهوريين في مجلس النواب.
وكان هذا السيناريو حصل بالفعل قبل أشهر قليلة مع إقالة الرئيس السابق لمجلس النواب الجمهوري، كيفن ماكارثي، بعدما اتهمته مجموعة صغيرة من النواب المؤيدين لترامب بأنه أبرم "اتفاقا سريا" مع الديمقراطيين حول أوكرانيا في خضم المفاوضات حول مشروع الميزانية.
وكان تقديم الدعم لأوكرانيا محور نقاشات محتدمة جدا في الكونغرس الأمريكي؛ إذ دعا كثير من الجمهوريين إلى عدم إقرار المساعدات لهذا البلد الذي يواجه حربا مع روسيا. لكن بعد مماطلة استمرت شهورا وبفضل ضغوط الديمقراطيين وحلفائهم عبر العالم، دعم مايك جونسون في النهاية حزمة المساعدات الجديدة؛ ما أثار غضب اليمين المتشدد.
ويمكن لأي عضو في مجلس النواب الأمريكي أن يتقدم بمذكرة لإقالة رئيس المجلس.