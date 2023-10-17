بوتين يدشن من بكين "عهداً جديداً" مع الصين

وصل، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رأس وفد إلى مطار بكين في زيارة للصين تستغرق يومين، سيلتقي فيها نظيره الصيني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي ستدخل في "عهد جديد" بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وكان في استقباله في المطار وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو. ويزور الزعيم الروسي هذا البلد للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، كانت المرة السابقة في فبراير 2022، بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ويشارك بوتين، خلال زيارته، في المنتدى الدولي "حزام واحد – طريق واحد" في نسخته الثالثة، وتم اقتراح مفهوم هذا المنتدى في عام 2013 من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز مشاريع التجارة والاستثمارات متعددة الأطراف، وقد انضمت إليه بالفعل أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.

وكان بوتين حاضرًا في نسختي المنتدى الأولى عام 2017 والثانية عام 2019.

بوتين و"العهد الجديد"

سيعقد بوتين سلسلة كاملة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، وسيبدأ برنامج عمله في بكين بمحادثة مع الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج. كما أكد الكرملين، فإن هذه المفاوضات هي استمرار للحوار السياسي المنتظم بين موسكو وهانوي على أعلى المستويات، وسيكون أول اجتماع بين الزعيمين منذ انتخاب فو فان ثونج رئيسًا في مارس/آذار هذا العام.

ومن المقرر أن يجري بوتين بعد ذلك محادثات مع رئيسة وزراء تايلاند سيتا ثاويسين. وسيكون هذا أول اتصال منذ انتخاب ثاويسين رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء في نهاية أغسطس، وتعتبر بانكوك هي أقدم شريك لموسكو في جنوب شرق آسيا.

وسيكون هناك لقاءات أخرى لبوتين مع عدد من الزعماء منهم رئيس منغوليا ويأخذ هذا اللقاء أهميته حيث يأتي بالتزامن مع بدء تصميم خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا - 2"، والذي سيمر عبر غرب سيبيريا إلى الصين ومن ثم منغوليا ومن المرجح أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024، ويمكن أن يبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز في 2027-2028.

بوتين الضيف الرئيس

سيشارك بوتين في اليوم الثاني من زيارته، بالافتتاح الرسمي للمنتدى الصيني وسيلقي كلمة فيه باعتباره الضيف الرئيس.

وبعدها سيأتي الحدث الأهم بالنسبة لموسكو حيث ستنطلق المفاوضات الروسية الصينية واسعة النطاق ومن المقرر أن يصدر عنها مجموعة كبيرة من التفاهمات الاقتصادية بين البلدين.

وسيختتم بوتين زيارته بلقاء مع مجموعة من الصحفيين الروس المرافقين له وسيقوم بتلخيص نتائج عمله في بكين.