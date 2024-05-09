ما هي "القنابل الغبية" التي علّقت واشنطن شحنها إلى إسرائيل؟

تتضمن شحنة الأسلحة التي قررت واشنطن تعليق شحنها إلى إسرائيل ثلاثة أصناف من القنابل التي توصف بـ "الغبية" والتي تُسْتَخْدَم لقصف أهداف لا تضمن استثناء وقوع خسائر بين المدنيين.

وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تضم قنابل ثقيلة تستخدمها في الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الشحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما).

وأوضحت أربعة مصادر لـ "رويترز" أن الشحنات التي تأجلت لأسبوعين على الأقل تتضمن ذخائر من صنع شركة "بوينغ" تحول القنابل "الغبية" إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القطر (إس.دي.بي-1).

وقنابل (إس.دي.بي-1) هي عبارة عن قنبلة انزلاقية دقيقة التوجيه تحتوي على 250 رطلا (نحو 113 كيلوغراما) من المتفجرات.

وكانت هذه الأسلحة جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت سابق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية قيمتها 95 مليار دولار كان قد أقرها الكونغرس الأمريكي في أبريل الماضي.