جورجيا.. اعتقال 63 شخصا خلال مظاهرة في تبيليسي

نقلت وزارة الداخلية في جورجيا عن نائب الوزير ألكسندر داراخفيليدزه قوله إن السلطات اعتقلت 63 شخصا خلال احتجاج على "مشروع قانون العملاء الأجانب" في تبيليسي، كما أصيب ستة أفراد من الشرطة.

واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين خارج البرلمان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، في تصعيد حاد لحملة أمنية بعد أن ناقش المشرعون مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي تعتبره المعارضة والدول الغربية سلطويا ومستلهما من روسيا.

وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ الـ9 من أبريل/ نيسان، عندما أعاد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تقديم مشروع قانون بشأن "التأثير الأجنبي" يُعدّ مخالفًا لطموحات تبليسي في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتدخَّل عناصر ملثمون من شرطة مكافحة الشغب مساء الثلاثاء دون تحذير، مستخدمين الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، كما تعرّضوا بالضرب لمشاركين في التحرك المناهض لمشروع القانون، وأوقفوا عشرات منهم.