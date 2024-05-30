خلال استقباله الأسد.. خامنئي ينتقد "الضغوط" الغربية على طهران ودمشق

وأضاف: "الآن هم يخططون لمحاولة إخراج سوريا من المعادلات الإقليمية بوسائل أخرى، بما في ذلك الوعود التي لن يحققوها أبدًا".

من جهته قال الأسد إن العلاقات الإيرانية السورية "إستراتيجية"، مشيرًا إلى "تقدم خط المقاومة في المنطقة"، وفق تعبيره.