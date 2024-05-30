خلال استقباله الأسد.. خامنئي ينتقد "الضغوط" الغربية على طهران ودمشق
اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بممارسة "ضغوط سياسية واقتصادية" على إيران وسوريا، مؤكدًا ضرورة التصدي لها.
وشدد خامنئي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية خلال لقائه، اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد، الذي زار طهران لتقديم العزاء بالرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، على أهمية تعزيز العلاقات بين إيران وسوريا "كون البلدين من أركان محور المقاومة"، وفق وصفه.
وأضاف: "الآن هم يخططون لمحاولة إخراج سوريا من المعادلات الإقليمية بوسائل أخرى، بما في ذلك الوعود التي لن يحققوها أبدًا".
من جهته قال الأسد إن العلاقات الإيرانية السورية "إستراتيجية"، مشيرًا إلى "تقدم خط المقاومة في المنطقة"، وفق تعبيره.