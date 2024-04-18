وزير إيراني سابق يدعو لتجنب بلاده الحرب مع إسرائيل

دعا وزير النقل السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني، عباس آخوندي اليوم الخميس، إلى تجنب بلاده ويلات الحرب مع إسرائيل والابتعاد عن العواطف التي تدعو للذهاب إلى حرب مباشرة واسعة النطاق.

وقال آخوندي في بيان: "أكتب هذه الجمل القليلة لتسجيلها في التاريخ، وعلى أمل أن يكون من الممكن تجنب الصراع والحرب ويجب التفكير بعقل بارد، بعيداً عن الإثارة والعواطف، ففي هذا الوضع من تاريخ إيران، ينبغي للمرء أن يشعر بالقلق الشديد، ولا أعتقد أن الجو العاطفي القائم يعني بالضرورة المصالح الوطنية، وإن العقل البارد والحكمة أفضل من الإثارة".

ودافع الوزير الإيراني السابق عن الهجوم الذي شنته بلاده السبت الماضي على المنشآت العسكرية الإسرائيلية، معتبراً هذا الهجوم "هو العقاب والدفاع عن الكرامة الوطنية الإيرانية والردع وكل شيء"، مستدركاً "لكن تحول هذا الوضع إلى حالة حرب وهو السم القاتل للسياسة الإيرانية في هذه المرحلة".

وطالب آخوندي، وهو سياسي إصلاحي، القيادة السياسية والعسكرية بعدم الترويج للحرب مع إسرائيل، وقال "يجب أن نكتفي بما حدث ولا نبقى على المسرح وننادي هل من مبارز".