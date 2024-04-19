صحيفة عبرية: إسرائيل تواجه جبهات متعددة ستحدد خريطة التهديدات مستقبلا

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن إسرائيل تواجه سلسلة طويلة من التحديات الأمنية والسياسية، ستؤثر على موقفها على المدى القريب، وستحدد خريطة التهديدات على المدى الطويل.

ورأت الصحيفة أن خريطة الأهداف التي تحتاج إسرائيل إلى تحقيقها في مختلف جبهات الصراع المشتعلة يمكن أن تُظهر حجم التحدي الذي تواجهه على أكثر من جبهة.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة إلى إيران فإن محاولات إسرائيل لمنع التسلح النووي العسكري لطهران، والذي يعد هدفًا مركزيًا للأمن القومي الإسرائيلي، تلقّى دعمًا متجددًا في أعقاب هجوم طهران الأخير، وكذلك لمواجهة البرنامج الصاروخي الإيراني وانتشار أسلحة منه ونموذج استخدام القوات التابعة له.

سوريا ولبنان وغزة

وعلى الجبهة السورية أفادت الصحيفة بأنه ينبغي على إسرائيل أن تواصل تحركاتها لإحباط ترسيخ النفوذ الإيراني في تلك الساحة، وعدم السماح بتغيير قواعد اللعبة التي حددتها حتى الآن.

وعلى جبهة لبنان و"حزب الله" أوضحت "يسرائيل هيوم" أنه من الضروري تحديد موعد محدد لعودة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم، مع إبعاد قوات "الرضوان" التابعة لميليشيا "حزب الله" من نطاق التهديد، وحتى تنفيذ ذلك، "يجب مواصلة استراتيجية الدفاع النشطة، وملاحقة القادة والحفاظ على حرية العمل في هذه الساحة"، وفق قولها.

وبخصوص قطاع غزة أكدت الصحيفة أن إسرائيل بحاجة إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التي حددتها للحرب، والتي لم تتحقق بعد، وهي إطلاق سراح المختطفين المحتجزين داخل غزة، وإسقاط سيطرة "حماس" على القطاع وتفكيك قدراتها العسكرية، ولهذا ينبغي زيادة الضغط العسكري على غزة لتحقيق الأهداف الثلاثة.