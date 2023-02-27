توترات بالضفة الغربية رغم "إعلان العقبة".. وأمريكا "غير مستعدة" للدفاع عن تايوان

تصدر "اجتماع العقبة" الأمني الذي استضافه الأردن لمحاولة التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الإثنين، وسط تقارير تتحدث عن عدم وجود نية لدى بعض الوزراء اليمينيين المتطرفين في حكومة، بنيامين نتنياهو، للتهدئة والدعوة بدلاً من ذلك إلى التصعيد.

كما ناقشت الصحف آخر التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إن موسكو شنت قصفًا مدفعيًّا "مميتًا" على جنوب وشرق البلاد، وذلك تزامنًا مع تصريحات "خطيرة" للزعيم الروسي أكد فيها عدم نيته التراجع عن أهدافه العسكرية.

وتطرقت الصحف للتوترات الأمريكية الصينية، وأوردت تقارير تفيد بأن واشنطن "غير مستعدة" للدفاع عن تايوان في حال شنت بكين غزوًا مزعومًا، وذلك بسبب تفوق الجيش الصيني على نظيره الأمريكي فيما يتعلق بالسفن الحربية والصواريخ بعيدة المدى.

أجواء مشتعلة بالضفة رغم إعلان "العقبة"

سلطت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية الضوء على ما وصفته بـ"أخطر موجة عنف منذ عقود"، وذلك بعدما قام عشرات من المستوطنين الإسرائيليين بأعمال شغب بشمال الضفة الغربية المحتلة مساء أمس، حيث أشعلوا النار في السيارات والمنازل بعد مقتل مستوطنين اثنين على يد مسلح فلسطيني.

وذكرت الصحيفة أن أعمال العنف الأخيرة قد ألقت بظلالها على أحداث "اجتماع العقبة" الذي استضافه الأردن أمس، كما إنها عكست مدى التصعيد الذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي دعت صراحة إلى استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.

وأعلن الأردن أمس عن تلقيه تعهدات من مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بتهدئة موجة عنف استمرت لمدة عام، وذلك بعد اجتماع أمني استضافته المملكة الهاشمية في مدينة العقبة وضم مسؤولين أردنيين ومصريين وأمريكيين.

وفي بيان مشترك أقرته الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، وصفت المجموعة التفاهمات التي تم التوصل إليها أمس بأنها "تقدم كبير نحو إعادة العلاقات بين الجانبين وتعميقها". كما اتفقت الأطراف الخمسة على عقد مؤتمر متابعة في مارس المقبل بمصر قبل حلول شهر رمضان المبارك.