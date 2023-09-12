الرئيس الإيراني: الأمريكيون الخمسة المحتجزون "في أتم صحة"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أمريكيين محتجزين في إيران، من المتوقع أن تتم مقايضتهم بخمسة إيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، "في أتم صحة".

ونقلت شبكة التلفزيون الأمريكية إن.بي.سي عن رئيسي قوله، في برنامج نايتلي نيوز مع ليستر هولت، في مقابلة مسجلة في طهران، إن المحتجزين الأمريكيين "بصحة جيدة جدا، ووفقا لأحدث معلوماتنا، فإنهم في أتم صحة".

وقالت الإدارة الأمريكية إن من بين المواطنين الأمريكيين الخمسة المتوقع إطلاق سراحهم سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما)، بالإضافة إلى الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا.

وكجزء من صفقة تبادل السجناء التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 10 أغسطس/ آب، وافقت الولايات المتحدة على تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من حسابات في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر، حيث لا يمكن إنفاقها إلا على الاحتياجات الإنسانية.

ومن شأن السماح للخمسة بمغادرة إيران أن يخفف التوتر بين واشنطن وطهران اللتين ما زال الخلاف قائما بينهما حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني، ودعم طهران لفصائل شيعية في المنطقة.

وقال رئيسي لشبكة إن.بي.سي، في المقتطفات التي أذاعتها الشبكة، إن "الترتيبات تمت وسيجري الانتهاء من الإجراء النهائي لتبادل السجناء في الوقت المناسب"، لكنه لم يذكر موعدا محددا.