مسيرات حاشدة في عواصم أوروبية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد أن قتلت حركة حماس الفلسطينية، 1400 شخص واحتجزت أكثر من 240 آخرين في هجوم وقع في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في جنوب إسرائيل.

وعلى غرار واشنطن، لم يصل الأمر بحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى حد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وبدلًا من ذلك دعت إلى هدنات إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

وسار آلاف المحتجين في وسط باريس للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا دائرة العنف" و"عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ".