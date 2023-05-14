الرئيس البيلاروسي يغيب عن احتفالات رسمية وسط تقارير عن صحته

غاب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الأحد، عن احتفالات برموز الدولة السوفيتية السابقة بعد تقارير ركزت على صحته.

ولم يظهر الزعيم، البالغ من العمر 68 عامًا، علنًا خلال الأيام الخمسة الماضية.

واحتفلت الدولة السوفيتية السابقة الأحد بثلاثة رموز للدولة بينها علمها ونشيدها الوطني.

وهنّأ رئيس الوزراء رومان غولوفتشنكو من ساحة مينسك المركزية، مواطنيه نيابة عن لوكاشنكو خلال حفل متلفز.