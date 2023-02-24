أمريكا تعيد اثنين من معتقلي غوانتانامو إلى باكستان

وأعلنت وزارة الدفاع، الخميس، إعادة عبد الرباني ومحمد رباني إلى باكستان.

وألقي القبض على الاثنين في عام 2002. وكان عبد الرباني وسيطا في تنظيم القاعدة بينما كان محمد رباني وسيطا مسؤولا عن تسهيل السفر والشؤون المالية لقادة بارزين في التنظيم، وفقا لموقع وزارة الدفاع الأمريكية على الإنترنت.

وقالت الوزارة في بيان: "الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة باكستان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز على خفض عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج جوانتانامو في نهاية المطاف".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه لا يزال هناك 32 معتقلا، من بينهم 18 مؤهلون للنقل.