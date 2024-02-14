إيران تتهم 35 شخصًا بتفجيرات كرمان

اتهمت السلطات القضائية في إيران 35 شخصًا بالتورط في التفجير الذي شهدته محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي إن "إيران اعتقلت 35 شخصًا على صلة بتفجيرات الشهر الماضي في كرمان".

ووقع هجومان انتحاريان في الـ3 من يناير/كانون الثاني الماضي، وقُتل فيهما نحو 95 شخصًا وأصيب 284 بجروح خلال الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق.

وأضاف ستايشي أن "الاتهامات الموجهة لبعض المتهمين هي العضوية، والتعاون مع داعش، والإفساد في الأرض كونهم شركاء في جرائم ضد الإنسانية".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "تم التعرف على معظم المشاركين والعملاء الرئيسِين المرتبطين بهذه القضية وإلقاء القبض عليهم أو قيد الاعتقال".