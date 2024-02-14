إيران تتهم 35 شخصًا بتفجيرات كرمان
اتهمت السلطات القضائية في إيران 35 شخصًا بالتورط في التفجير الذي شهدته محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي إن "إيران اعتقلت 35 شخصًا على صلة بتفجيرات الشهر الماضي في كرمان".
ووقع هجومان انتحاريان في الـ3 من يناير/كانون الثاني الماضي، وقُتل فيهما نحو 95 شخصًا وأصيب 284 بجروح خلال الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق.
وأضاف ستايشي أن "الاتهامات الموجهة لبعض المتهمين هي العضوية، والتعاون مع داعش، والإفساد في الأرض كونهم شركاء في جرائم ضد الإنسانية".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه "تم التعرف على معظم المشاركين والعملاء الرئيسِين المرتبطين بهذه القضية وإلقاء القبض عليهم أو قيد الاعتقال".
ولم تعلن السلطات عن مزيد من التفاصيل حول المعتقلين وجنسياتهم.
وبعد أيام قليلة من الهجمات، أعلن داعش مسؤوليته عن الانفجارين وقال إنه سيواصل "حملته ضد الشيعة" .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها حذَّرت إيران قبل انفجارات كرمان من خطر وقوع "هجوم إرهابي" وشيك وقدمت تفاصيل عنه.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن تحذير إيران من "تهديد إرهابي وشيك" يستند إلى سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في الكشف عن معلومات حول "هجمات إرهابية" لمنع وقوع "ضحايا أبرياء"، وهو يترك حرية التصرف للدول الأخرى.
ونفت السلطات الإيرانية في حينها تلقي أي رسالة أو تحذير من الولايات المتحدة بشأن الهجوم الوشيك في كرمان.