أمريكا وبريطانيا "حصرا".. روسيا تستبعد مسؤولية أوكرانيا عن تفجير نورد ستريم

قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن الروايات الأحادية الجانب التي تظهر الآن حول تفجير أنابيب نورد ستريم "لا تكشف أي شيء"، وذلك بعد صدور تقرير أمريكي يؤكد مسؤولية مجموعة أوكرانية عن التفجير.

وقال باتروشيف إن "وسائل إعلام غربية ألقت التهمة على مجموعة معينة من الأوكرانيين للتستر على الجناة الحقيقيين، معتبرين أنه لن يعترض أحد على مثل هذه الرواية".

ورفض باتروشيف فكرة عدم تورط الولايات المتحدة وبريطانيا في عملية التفجير، وقال: "إذا زعمت الصحف أن مجموعة من الأوكرانيين ارتكبت التخريب، يجب أن يسأل المرء ما إذا كانت هناك مثل هذه المجموعة على الإطلاق، وما إذا كانت قادرة على فعل ذلك من حيث المبدأ؟".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما الوحدات التي تملك المعدات الخاصة والتدريب المناسب لتنفيذ مثل هذه العملية". وأوضح أن "دول الناتو الأخرى تستخدم الغواصين القتاليين للقيام بمهام تخريبية"، ولكن فقط "بموافقة ودعم الدولة التي تملي جدول الأعمال الرئيسي في حلف شمال الأطلسي"، وفق تعبيره.

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي أن بلاده تصر على إجراء تحقيق دولي موضوعي في تفجير أنابيب نورد ستريم بمشاركة روسيا ودول أخرى معنية بالموضوع.