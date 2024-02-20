إثر وفاة نافالني.. واشنطن تلوّح بعقوبات واستدعاءُ سفراء روسيا مستمر

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن واشنطن ستفرض، يوم الجمعة، رزمة "عقوبات شديدة" على موسكو إثر وفاة المعارض المسجون اليكسي نافالني، وذلك بعد ساعات على إعلان كل من فرنسا وبولندا استدعاء السفير الروسي لديهما، ومطالبتهما موسكو بالتحقيق في الوفاة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "بمبادرة من الرئيس (جو) بايدن، سنعلن، الجمعة، مجموعة عقوبات شديدة بهدف تحميل روسيا مسؤولية ما حصل لنافالني".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كيربي أن "العقوبات ستكون أيضًا ردًا على "جميع تصرفاتها على مدار هذه الحرب الشرسة والوحشية المستمرة منذ عامين"، في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكانت كل من بولندا وفرنسا، أعلنتا، في وقت سابق، استدعاء السفير الروسي بشأن وفاة نافالني، في خلاف جديد يضاف إلى عدة قضايا يشتبك فيها الغرب مع موسكو.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "دعت الوزارة السلطات الروسية إلى تحمّل المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أليكسي نافالني، وإجراء تحقيق كامل وشفاف لتحديد ملابسات وأسباب وفاته"، بحسب رويترز.

من جهتها، نقلت صحيفة لوموند عن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه القول خلال رحلة في الأرجنتين إن بلاده ستستدعي السفير الروسي في باريس عقب وفاة نافالني في سجنه.