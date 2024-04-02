"نيويورك تايمز": صواريخ كوريا الشمالية تهدد القواعد الأمريكية

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من خطر صواريخ كوريا الشمالية على قواعد تابعة للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًّا متوسط المدى قبالة ساحلها الشرقي، مؤكدة أن بيونغ يانغ تواصل تطوير صواريخ قادرة على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في غرب المحيط الهادئ.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين وأمريكيين يحللون البيانات التي تم جمعها من الاختبار لمعرفة المزيد عن الصاروخ.

وقال المحللون إن الاختبار ربما شمل صاروخًا جديدًا متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت بمحرك يعمل بالوقود الصلب، بينما قالت كوريا الشمالية الشهر الماضي إنها اختبرت أحد هذه المحركات على الأرض.

وفي السنوات الأخيرة، حاولت كوريا الشمالية جعل صواريخها تمثل تهديدًا أكبر للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من خلال الجمع بين تقنيات الوقود الصلب الجديدة والتقنيات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وعلى عكس الصواريخ البالستية القصيرة المدى، يمكن للصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي يتم إطلاقه من كوريا الشمالية أن يغطي نظريًّا كل اليابان وغوام، وهي الأراضي الأمريكية في غرب المحيط الهادئ.