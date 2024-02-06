روسيا تعلن اعتراض 7 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود‎

قالت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 7 طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في سماء منطقة بيلغورود.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم إسقاط طائرات بدون طيار فوق بيلغورود، ويأتي هذا ضمن نطاق تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية".

وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، أيضاً مدينة جوبكين في بيلغورود، حيث سقطت طائرة بدون طيار على أراضي منطقة مأهولة بالسكان وانفجرت.

وبحسب المعطيات للم تسجل أي خسائر بشرية، فيما لحقت أضرار بالمنازل حيث تحطمت النوافذ وتحطمت الأسطح وبعض واجهات المنازل.