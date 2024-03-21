بعثة أوروبية بحصانة وامتيازات في أرمينيا.. نُذر "طلاق" بين موسكو ويريفان؟

صادق البرلمان الأرميني على اتفاقية بشأن وضع بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تراقب الوضع على الحدود الأرمينية الأذريّة، ومنح أعضاء البعثة حصانة وامتيازات، في رسالة تقرّب واضح ترسلها يريفان إلى الاتحاد الأوروبي.

وتثير مواقف أرمينيا المتتالية استياء روسيا، خاصة أن موسكو باتت تشعر بأن يريفان بات هواها غربيًّا، بعد أن كانت تحكم البلدين علاقات وثيقة ضمن عدد من المنظمات والتكتلات التي تقودها روسيا، والتي تفكر أرمينيا بالانسحاب منها، أو حدّ مشاركتها فيها.

حصانة مطلقة تقلق موسكو

وحول مصادقة البرلمان على الحصانة المطلقة للبعثة الأوروبية، يصف الخبير في الشؤون الروسية الأرمينية أوليغ بيغلاريان، في حديث لـ"إرم نيوز" أن " هذه حصانة أشبه بتشريع احتلال، ولن أنظر إليها بمنظور آخر، فما أقره البرلمان ينص على أنه لا يجوز احتجاز أو اعتقال أعضاء البعثة، يعني في حال ارتكاب أي جرم أو قام بإدخال أجهزة تجسس أو أي شيء آخر يبقى هذا الشخص حرًّا طليقًا، ويبقى أعلى من سلطة الدولة".

ويتابع: "الاتفاقية الموقّعة تنصّ أيضًا أنه لا يُسمح بتفتيش أو مصادرة أو الاستيلاء على ممتلكات ومقتنيات المراقبين الأوروبين، وهذا سيضرّ بأرمينيا في المقام الأول، ومن بعدها دول الجوار، وهو أمر لا يجب السكوت عنه".

وحول خطر وجود هذه البعثة على روسيا يقول بيغلاريان: "بالتأكيد لا خطر مباشرًا، لكن الخطر يكمن بالإبعاد، اليوم هناك 200 شخص يتمتّعون بحصانة مطلقة في هذه البعثة، وغدًا ربما يصبحون 2000 من يدري، وبينهم مسلحون ومعهم معدات عسكرية، وكأن هناك قاعدة عسكرية للاتحاد الأوروبي ظهرت في دولة جارة لروسيا".

ويضيف: "لا بد لروسيا من أن تقوم بعقد مباحثات سريعة وفوريّة مع أرمينيا لإنهاء التصرفات غير المحسوبة من قبل يريفان، فالأمور تتدهوّر، ويبدو أن أرمينيا ماضية في مخطّطها الغربي دون أي حسابات".