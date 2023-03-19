بعد 20 عامًا على غزو العراق.. بول بريمر: أشعر بالرضا وقرار بوش كان صائبًا

بين العراق وأوكرانيا

وفي تعليقه على استغلال روسيا للادعاءات الأمريكية ضد العراق في غزوها لأوكرانيا قبل نحو عام، وأنها تحارب تهديدًا من قبل نازيين أوكرانيين، كما حاربت أمريكا تهديد حزب البعث العراقي، قال بريمر إن المسألتين "منفصلتان".

وصرح: " أي رئيس، ويمكنني القول إنني واثق من أن هذه كانت حالة الرئيس بوش، في هذه الحالة، كان عليه التفكير في أي قرار يواجهه، وكان السؤال ما ينبغي فعله مع صدام في إطار تأثير ذلك على باقي المصالح الأمريكية. وأنا واثق من أن بوش فعل ذلك. وقرر، وأعتقد أنه صائب في ذلك؛ أنه لا يمكننا التساهل إزاء ترك صدام يمضي بطريقه".

وأضاف: "وعليه، اتخذ القرار الصعب بغزو العراق للتخلص من صدام، الأمر الذي أرى أنه نجح. أما تأثير السياسة الأمريكية على ما يجري في بنغلاديش أو أوكرانيا، فربما تكون مسألة منفصلة".