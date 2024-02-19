الكنيست يصوت لعزل نائب يهودي أيد تحرك جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لعزل النائب اليهودي الوحيد الذي يمثل حزباً عربياً، بعد مواقف له تؤيد التحرك القانوني الذي بدأته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وكان النائب عوفير كسيف، الذي يمثل تحالف (الجبهة - العربية للتغيير) العربي المعارض في الكنيست، قد أكد أن أعضاء ائتلاف حكومة بنيامين نتانياهو، يضرون بالإسرائيليين من خلال مواقفهم الداعية لإبادة الفلسطينيين وتطهيرهم عرقياً.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إنه سيتم التصويت في الهيئة العامة للكنيست على اقتراح عزل وإقالة عضو الكنيست كسيف، بعد أن وقع على عريضة تدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

وأضافت: "يتطلب تنفيذ لائحة الاتهام تأييد ما لا يقل عن 90 عضواً في الكنيست"، مشيرة إلى أن "الأحزاب اليمينية التي تقود التحرك لعزل كسيف جمعت حتى اللحظة 78 تأييداً من أعضاء الكنيست.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "هناك صعوبات في حشد الأغلبية المطلوبة لدعم الخطوة، حيث ترى أحزاب اليسار بأن اتخاذ مثل الخطوة ليس سلوكاً ديمقراطياً ويمكن أن يضر صورة إسرائيل".