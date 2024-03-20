محامو ترامب ينجحون في تأخير محاكماته

نجح محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل لافت، في تأخير المحاكمات بالتهم الموجهة إليه في أربع قضايا جنائية.



وبحسب موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، وافق قاضٍ في مانهاتن، الأسبوع الماضي، على تأجيل محاكمة ترامب المتعلقة بالأموال، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 مارس الحالي، لمدة ثلاثة أسابيع.

وتتحرك قضية المستندات السرية الخاصة بترامب بوتيرة بطيئة بما يكفي لإثارة بعض الدهشة. كما لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة في قضية التدخل في الانتخابات بجورجيا، والتي حقق فيها الرئيس السابق والمرشح الرئاسي انتصارًا قانونيًا نادرًا الأسبوع الماضي.

ويُضاف إلى ذلك تأجيل قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية، حتى تبت المحكمة العليا في مطالبات ترامب بالحصانة المطلقة.

ويقول محامو ترامب: إن "الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة عن الأفعال الرسمية التي يرتكبونها أثناء وجودهم في مناصبهم"، وهي حجة انتقدها خبراء قانونيون.

والثلاثاء، اتخذ محامو ترامب خطوة أخرى إلى الأمام في أحدث مذكرة أمام المحكمة العليا، قائلين إن أي شيء أقل من “الحصانة المطلقة” من شأنه أن يعرض الرؤساء للابتزاز.