الشرطة السويسرية تبحث عن 6 مفقودين في جبال الألب
أعلنت الشرطة السويسرية أن عناصرها يجرون "عملية بحث واسعة" في جبال الألب السويسرية عن ستة أشخاص فُقدوا منذ السبت، مشيرة أنّ الأحوال الجوية السيئة تعقّد جهودهم.
وأوضحت الشرطة، في بيان، أنّ عملية البحث عن هؤلاء "تتم على مسارات زيرمات-أرولا" في كانتون فاليه (جنوب غرب).
وانطلقت مجموعة الأشخاص، السبت، من زيرمات، وفُقد أثرهم في منطقة تيت بلانش.
وأوضحت الشرطة أنّه بمجرد الإعلان عن فقدانهم "تم إخطار كل خدمات الطوارئ على جانبي المسار، في حين نُشر عدد كبير من الموارد التقنية لتحديد مكانهم".
ويجعل سوء الأحوال الجوية راهناً جهود فرق الإغاثة دقيقة، وصعبة للغاية.