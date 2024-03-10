الشرطة السويسرية تبحث عن 6 مفقودين في جبال الألب

أعلنت الشرطة السويسرية أن عناصرها يجرون "عملية بحث واسعة" في جبال الألب السويسرية عن ستة أشخاص فُقدوا منذ السبت، مشيرة أنّ الأحوال الجوية السيئة تعقّد جهودهم.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنّ عملية البحث عن هؤلاء "تتم على مسارات زيرمات-أرولا" في كانتون فاليه (جنوب غرب).