شرطة السويد تطوق محيط سفارة إسرائيل بعد سماع دوي طلقات نارية
قالت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، إنها قبضت على عدة أشخاص وطوقت منطقة كبيرة في ستوكهولم تقع فيها سفارة إسرائيل، بعد أن سمعت دورية دوي اشتبهت في أنه إطلاق نار.
وأضافت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني، نقلته وكالة "رويترز"، أن "دورية للشرطة في ستراندفاجن في ستوكهولم سمعت دويًا، واشتبهت في أنه إطلاق نار"، مشيرة إلى أن المنطقة المذكورة تقع بين جسر ديورجاردن وحديقة نوبل وكنيسة أوسكار في العاصمة.
وأكدت الشرطة إلقاء القبض على عدة أشخاص، وفتحت تحقيقًا فيما يشتبه بأنها جريمة بأسلحة خطيرة.
وأردفت قائلة: "فيما يتعلق بتحقيق الطب الشرعي الجاري، تم التوصل إلى نتائج تعزز الشكوك في أن إطلاق نار وقع".
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السويدية "تي.تي" بأن الشرطة أحجمت عن التعليق على ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعة والسفارة الإسرائيلية.