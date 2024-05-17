شرطة السويد تطوق محيط سفارة إسرائيل بعد سماع دوي طلقات نارية

قالت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، إنها قبضت على عدة أشخاص وطوقت منطقة كبيرة في ستوكهولم تقع فيها سفارة إسرائيل، بعد أن سمعت دورية دوي اشتبهت في أنه إطلاق نار.

وأضافت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني، نقلته وكالة "رويترز"، أن "دورية للشرطة في ستراندفاجن في ستوكهولم سمعت دويًا، واشتبهت في أنه إطلاق نار"، مشيرة إلى أن المنطقة المذكورة تقع بين جسر ديورجاردن وحديقة نوبل وكنيسة أوسكار في العاصمة.