تقرير: 200 مليون دولار لدعم المرشح الرئاسي الأمريكي ديسانتيس

أفاد تقرير أمريكي بأن مجموعة ضخمة تضم عددًا من السياسيين البارزين تستعد لتقديم دعم مالي ضخم لدفع الحملة الانتخابية الخاصة بحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، لخوض السباق الرئاسي العام المقبل.

هذه الخطوة، بدت وكأنها دفعة قوية لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في الوقت الذي أعلن فيه ديسانتيس الأربعاء عن ترشحه لخوض السباق الرئاسي للبيت الأبيض، يبني حلفاؤه "جيشًا من المنظمين لتوعية الولايات ونيل دعمها لترشح ديسانتيس الذي أشاد به الجمهوريون على نطاق واسع بعد فوزه التاريخي بإعادة انتخابه في فلوريدا تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن "مجموعة سياسية رائدة" خصصت مبلغًا ماليًّا ضخمًا بقيمة 200 مليون دولار لدعم الترشح الرئاسي لديسانتيس، بما في ذلك مبلغ 100 مليون دولار لتوعية الناخبين في ولايات نيو هامبشاير ونيفادا وكارولينا الجنوبية وأيوا".

ويعد هذا الجهد جزءًا من عملية تنظيم واسعة تهدف إلى توظيف أكثر من 2600 منظم ميداني بحلول عيد العمال، وهو عدد من الأشخاص وصفته "نيويورك تايمز" بأنه غير عادي حتى في أفضل الحملات الممولة، وذلك من أجل "المهمة الشاقة المتمثلة في هزيمة ترامب الذي لا يزال يعتبر المتصدر المهيمن لثقة الحزب الجمهوري".