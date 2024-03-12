البيت الأبيض يُعلن عن مساعدة "متواضعة" لأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن مساعدة عسكرية "متواضعة" لأوكرانيا بنحو 300 مليون دولار، مقارنة بـ60 مليار دولار ما زال الكونغرس يمنع تمرير قرار صرفها.
وصرح جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هذه المساعدة "تلبي بعض الحاجات الملحة لأوكرانيا"، لكنها لا تشكل بديلا عن مصادقة الكونغرس الأمريكي على أموال جديدة يطالب بها بايدن.
وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق، لكن التمويل الحالي نفد، بينما حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.
وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، فيما وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أخيرًا، نداء إلى الكونغرس الأمريكي من أجل إقرار حزمة مساعدات إضافية لكييف.