البيت الأبيض يُعلن عن مساعدة "متواضعة" لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن مساعدة عسكرية "متواضعة" لأوكرانيا بنحو 300 مليون دولار، مقارنة بـ60 مليار دولار ما زال الكونغرس يمنع تمرير قرار صرفها.

وصرح جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هذه المساعدة "تلبي بعض الحاجات الملحة لأوكرانيا"، لكنها لا تشكل بديلا عن مصادقة الكونغرس الأمريكي على أموال جديدة يطالب بها بايدن.