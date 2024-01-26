نازحو أفريقيا.. بين الفقر والموت وخطر المتشددين

تواجه دول غرب أفريقيا تحديات كبيرة، في ظل صراعات عسكرية وأوضاع اقتصادية ضاغطة، يحذر مراقبون أنها حولتها إلى بيئة خصبة لنشاط التنظيمات المتشددة، التي تستهدف تحديدًا النازحين من الصراعات.

وبحسب خبراء، لطالما سعت الجماعات المتشددة النشطة في جميع أنحاء غرب أفريقيا إلى استغلال المظالم المحلية لتجنيد مقاتلين وتوسيع نفوذها، ما يعد خطرًا محدقًا بمجتمعات اللاجئين الفارين من عمليات إبادة والذين يرزحون بين مطرقة الفقر والحاجة وسندان إغراءات المتطرفين.

وتظل الحالة الإنسانية مثار قلق بالغ واستمرت في التدهور، لاسيما في منطقة وسط الساحل الأفريقي، حيث يساهم عدم الاستقرار السياسي والعنف ضد المدنيين في ارتفاع مستويات الاحتياجات الإنسانية وسط تضاؤل الموارد المخصصة للمساعدات الإنسانية.

وبحسب ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحتاج 26.1 مليون شخص في المنطقة للمساعدة الإنسانية والحماية خلال 2023 أي بزيادة 23% عن عددهم في العام 2022.

وكان ما يقارب 5.3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في بوركينافاسو ومالي والنيجر حتى ديسمبر 2023، فيما يعاني 1.8 مليون طفل سوء التغذية الحاد الوخيم في جميع أنحاء المنطقة.

ووفق تقارير أممية، وصل عدد اللاجئين إجمالاً وطالبي اللجوء لحوالي 542 ألف شخص حتى أواخر العام الماضي، وبسبب الأزمة الأمنية سُجل في موريتانيا أكثر من 104 آلاف لاجئ من مالي مع وجود عدد من رعايا مالي قدرهم 3276 شخصًا ينتظرون التسجيل.