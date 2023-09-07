مسؤول أوكراني: أضرار بميناء وصومعة حبوب جراء ضربات روسية

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الخميس، إن ضربات بطائرات روسية مسيرة ألحقت أضرارا بالبنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومبان إدارية في منطقة إسماعيل بأوديسا.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب وسط محادثات بشأن استئناف اتفاق حبوب البحر الأسود للسماح بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية دون عراقيل.

وذكر كيبر على تليغرام، أن شخصا أصيب في الهجوم، وهو الرابع على المنطقة خلال الأيام الخمسة الماضية. ويوجد بمنطقة إسماعيل ميناء على نهر الدانوب.