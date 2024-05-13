ارتفاع الجرائم الإلكترونية ضد ألمانيا 28% في 2023

أظهرت بيانات صدرت، اليوم الاثنين، أن الجرائم الإلكترونية التي ارتكبتها جهات أجنبية في ألمانيا زادت بشكل كبير في عام 2023؛ إذ ارتفعت بنسبة 28% عن العام السابق، وذلك في ظل تصاعد القلق في أوروبا بشأن قراصنة وجواسيس يشتبه في أنهم روس، وفقًا لرويترز.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عند تقديم تقرير بهذا الشأن لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في فيسبادن، إن "مستوى التهديد في مجال الأمن الإلكتروني لا يزال مرتفعًا".

ويزداد عدد الجرائم الإلكترونية التي ترتكبها جهات أجنبية في ألمانيا، بشكل مستمر، منذ أن بدأت السلطات الألمانية في تسجيلها عام 2020. وفي عام 2022، بلغت الزيادة 8%.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت ألمانيا، روسيا بشن هجمات إلكترونية على شركات متخصصة في مجال الدفاع والفضاء، فضلًا عن حزب سياسي.

وأضافت فيزر أن هذه الهجمات التي تُنسب إلى الاستخبارات العسكرية الروسية "تُظهر مدى فداحة التهديد.. لن نهاب النظام الروسي الحاكم. وسنفعل ما بوسعنا لحماية ديمقراطيتنا من الأعمال الإلكترونية الروسية وسنواصل دعم أوكرانيا".