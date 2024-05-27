الجيش الروسي يتقدم في خاركيف ويدمر قوة أوكرانية بصواريخ "أوراغان"

أعلنت روسيا الاثنين، أن قواتها سيطرت على قريتين جديدتين شرقي أوكرانيا، بالتزامن مع تدمير قوة أوكرانية بوساطة صواريخ "أورغان".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي ونقلته وكالة "فرانس برس" إن القوات "حررت قرية نتايلوف في منطقة دونيتسك" و"إيفانيفكا في منطقة خاركيف".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على قوة أوكرانية وتدمير آلياتها، باستخدام أنظمة صواريخ "أوراغان".

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها الأحد، ونشرته وكالة "تاس" الروسية، إن وحدات الجيش الروسي وجهت ضربة لقافلة قوات أوكرانية، مشيرة إلى أن "أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان، تستمر في حرق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".