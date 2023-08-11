وزير الطاقة الإسرائيلي يبحث في الإمارات دفع مشروع "المياه مقابل الكهرباء" مع الأردن

ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيتوجه، يوم الأحد المقبل، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضحت المصادر أن كاتس سيصل أبوظبي في زيارة رسمية هي الأولى لوزير إسرائيلي في الحكومة الحالية لدولة الإمارات.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، إن الوزير كاتس سيجتمع في الإمارات مع 3 وزراء في الحكومة الأردنية لبحث سبل دفع المشروع الإقليمي الأردني الإسرائيلي المعروف باسم "المياه مقابل الكهرباء".