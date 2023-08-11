وزير الطاقة الإسرائيلي يبحث في الإمارات دفع مشروع "المياه مقابل الكهرباء" مع الأردن
ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيتوجه، يوم الأحد المقبل، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضحت المصادر أن كاتس سيصل أبوظبي في زيارة رسمية هي الأولى لوزير إسرائيلي في الحكومة الحالية لدولة الإمارات.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، إن الوزير كاتس سيجتمع في الإمارات مع 3 وزراء في الحكومة الأردنية لبحث سبل دفع المشروع الإقليمي الأردني الإسرائيلي المعروف باسم "المياه مقابل الكهرباء".
ومن المقرر إقامة هذا المشروع على الأراضي الأردنية بإنشاء حقول ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لتزويد إسرائيل بالكهرباء مقابل زيادة كميات المياه التي تبيعها إسرائيل للأردن.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع في حديث مع "إرم نيوز"، إن "المشروع متعطل حالياً بسبب عدم الاتفاق على آلية النقل وتبادل الكهرباء والمياه بين الأردن وإسرائيل".
وأضاف أن "لقاء كاتس بالمسؤولين الأردنيين في الإمارات يأتي بهدف دفع المشروع للأمام، والاتفاق على آلية وموعد محدد لبدء تنفيذ المشروع".
وسيجتمع الوزير كاتس في أبوظبي كذلك مع سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي.
ومن المقرر أن يرأس كذلك مؤتمر المناخ المقرر عقده في دبي خلال شهر نوفمبر القادم، بحسب المصادر.