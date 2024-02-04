فرنسا.. "اليمين المتطرف" يربط بين حادثة ليون وأزمة المزارعين

أفادت تقارير إخبارية بأن اليمين المتطرف في فرنسا استغل أزمة المزارعين في البلاد، وحادثة طعن نفذها مهاجر مالي في مدينة ليون، للربط بينهما.

ووفقا لمحطة "بي إف إم التلفزيونية الفرنسية، فإن مجموعة من اليمين المتطرف في مدينة ليون رفعت لافتات تطالب بمزيد من الأموال للمزارعين، وعدد أقل من المهاجرين.

واعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن هجوم الشاب المالي داخل محطة قطار في ليون، السبت، الذي وصفته السلطات بأنه مضطرب نفسيا، أحيا اليمين المتطرف في المدينة.

وأشارت صحيفة "لوباريزيان": رغم أن ذلك الهجوم عامل فردي منفصل وغير مصنف إرهابيًا، واستغرقت تداعياته بضع ساعات، إلا أنه أثّر بشكل كبير على حركة غضب المزارعين الفرنسيين.

وأوضحت أن الهجوم أدى إلى تعطل حركة السير في مدينة ليون، ما دفع المزارعين الغاضبين لإفساح الطريق وتخفيف العبء عن المدينة.

وأوضحت شرطة ليون أن "الهجوم أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، من دون أن تكون حياته في خطر، وإصابتين طفيفتين. وتم نقل الضحايا إلى المستشفى".