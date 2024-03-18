الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على حماس ومستوطنين

عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن ثقته في أن الاتحاد سيتوصل إلى اتفاق اليوم الإثنين، حول فرض عقوبات على كلّ من حركة حماس، والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد قال بوريل قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل "يبدو أن الجميع سيتفقون اليوم على فرض عقوبات على حماس والمستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف ويضايقون الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وكان دبلوماسيون أوروبيون، أكدوا في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية بعدما أشارت المجر إلى أنها ستتوقف عن معارضة الأمر.

وبينما انصب كثير من الاهتمام الدولي على هجوم حماس عبر الحدود من غزة على إسرائيل التي ردت بشن الحرب، عبَّر مسؤولون أوروبيون أيضًا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.