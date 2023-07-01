سلوان موميكا.. من زعيم ميليشيا في العراق إلى متطرف في السويد

النشأة والولادة

ولد سلوان موميكا في مدينة الموصل عام 1985، متزوج ولديه ابنتان وهو منفصل عن زوجته.

وبحسب المعلومات التي نشرها موميكا على صفحته على "فيسبوك" قبل أن تحذف اليوم السبت، فإن موميكا حاصل على شهادة الدبلوم من معهد نينوى للسياحة والفندقة عام 2005.

وتعرض موميكا للسجن لمدة 3 سنوات؛ بسبب حادث جنائي قبل سيطرة تنظيم داعش المتشدد على الموصل وأجزاء من العراق، العام 2014.

صقور السريان

انتمى موميكا بعد سيطرة داعش على الموصل لميلشيا "كتائب بابليون" المصنفة على القائمة السوداء أمريكيا بقيادة ريان الكلداني، ليؤسس بعد ذلك حزب الاتحاد السرياني الديمقراطي وتزعمه من العام 2014 إلى العام 2018.

وضم حزب الاتحاد السرياني مجموعة مسلحة من المقاتلين الآراميين "صقور السريان"؛ بهدف دعم الوجود المسيحي والحفاظ عليه بعد قيام داعش بطرد المسيحيين من الموصل.

وفي العام 2017، وضمن صراع النفوذ على المناطق المسيحية أقدم قائد "كتائب بابليون" ريان الكلداني المدعوم من الحشد الشعبي على مهاجمة مقر حزب الاتحاد السرياني واعتقال موميكا وإخفائه، وبعد أقل من شهر عاد موميكا إلى مقر حزبه.

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن موميكا وصل السويد منذ فترة وجيزة طالبا اللجوء.

متقلب ومضطرب

وسبق لموميكا أن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف بنفسه على أنه زعيم كتيبة عيسى روح الله التابعة لكتائب الإمام علي خلال عمليات الحشد الشعبي ضد تنظيم داعش.