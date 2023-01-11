وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق على منطقة آمنة لمحطة زابوريجيا يزداد صعوبة
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، إن التوسط لإبرام اتفاق على إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يزداد صعوبة؛ بسبب مشاركة الجيش في المحادثات.
وسيطرت القوات الروسية على المحطة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وهي الأكبر في أوروبا، في آذار/مارس بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا. وتعرضت المحطة لإطلاق نار متكرر في الأشهر الأخيرة مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.
وقال جروسي في مقابلة مع تلفزيون راي الإيطالي العام: "لا أعتقد أن الاتفاق مستحيل، لكنه ليس بالشيء الذي يسهل التفاوض عليه".
وأضاف جروسي، الذي قال سابقا إنه يأمل في التوسط في اتفاق لحماية المحطة قبل نهاية عام 2022، إن المحادثات مع كييف وموسكو أصبحت أكثر تعقيدا؛ لأنها لا تشمل الدبلوماسيين فحسب، بل تشمل أيضا ضباطا في الجيش.
وتابع جروسي متحدثا باللغة الإيطالية: "لقد أصبحت طاولة مفاوضات أطول وأصعب.. أعتزم العودة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين، كما آمل في السفر إلى موسكو في وقت لاحق".