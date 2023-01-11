وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق على منطقة آمنة لمحطة زابوريجيا يزداد صعوبة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، إن التوسط لإبرام اتفاق على إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يزداد صعوبة؛ بسبب مشاركة الجيش في المحادثات.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وهي الأكبر في أوروبا، في آذار/مارس بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا. وتعرضت المحطة لإطلاق نار متكرر في الأشهر الأخيرة مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.