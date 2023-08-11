هل سينجح لابيد في إفشال اتفاق التطبيع مع السعودية؟

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس، نقلاً عن تقرير صحفي نشرته القناة 13 الإسرائيلية بالتلفزيون الإسرائيلي، أن زعيم المعارضة يائير لابيد يعارض التطبيع مع السعودية.

وأشار التقرير إلى أن لابيد تحدث خلال لقائه مع أعضاء ديمقراطيين من الكونغرس الأمريكي عن معارضته لأي فرصة للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية في أعقاب مساعيها لتخصيب اليورانيوم.

وأشار لابيد خلال اللقاء إلى أنه سيعارض أي اتفاق يتضمن تخصيب اليورانيوم في السعودية؛ لأنه سيشكل تهديدا لأمن إسرائيل والمنطقة، على حد قوله.

من جانب آخر، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية يتضمن في بنوده قضية تخصيب اليورانيوم بما فيه المجال النووي المدني.

وأفاد التقرير بأن تصريحات رئيس المعارضة لابيد من المحتمل أن تلحق الضرر بدعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين للاتفاقية الناشئة، وبدون أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ لن يتمكن الرئيس بايدن من تمريرها.