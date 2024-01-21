روسيا تحذّر "الناتو" من العودة إلى الحرب الباردة

حذّرت روسيا حلف شمال الأطلسي، من العودة إلى مخططات الحرب الباردة، الرامية إلى المواجهة مع موسكو، ومن مخاطر وقوع حوادث مع القوات الروسية، بسبب التدريبات واسعة النطاق للحلف قرب حدودها الغربية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن "نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي في 2024، والتي تحمل اسم (المدافع الصامد)، يشكل "عودة لا رجعة فيها" من الحلف لمخططات الحرب الباردة".

وأضاف في تصريح لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، أن "هذه التدريبات هي عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا".

وتابع قائلاً: "تدريب على هذا النطاق... يشكل العودة النهائية والتي لا رجعة فيها من حلف شمال الأطلسي لمخططات الحرب الباردة، حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي، والموارد، والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا".

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، عن انطلاق "أكبر مناورة للحلف منذ عقود"، تحت اسم "المدافع الصامد 2024"، الأسبوع المقبل، ويشارك فيها حوالي 90 ألف عسكري، وتمتد على مدار عدة أشهر.