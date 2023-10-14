بوريل: الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصين بجديّة ويتوقع ذلك منها

وتابع: "أوروبا تتعامل مع الصين بجدية.. نتوقع أيضا ألّا يُنظر إلينا من منظور علاقاتنا مع الآخرين، بل إلى شخصنا".

وقال بوريل: "منذ الحرب في أوكرانيا أصبحت أوروبا قوة جيوسياسية.. نريد التحدّث مع الصين بهذا النهج".

وكشف أنه بحث مع مسؤولين صينيين الأزمة في إسرائيل وغزة، وأعلن أن "إنريكي مورا"، مدير مكتبه، سيزور بكين بعد أيام؛ لمواصلة الحوار مع مسؤولين صينيين حول قضايا جيوسياسية.

واجتمع بوريل، أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، الذي وصف المحادثات بأنها "شاملة وصريحة وودية".