بوتين: نحترم مقترحات الصين لحل الصراع في أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "بلاده ترحب باستعداد الصين للعب دور بناء لحل الأزمة الأوكرانية"، مشيراً أن "روسيا منفتحة على تسوية سياسية، ولكن يعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثات جادة تراعي الحقائق الجيوسياسية السائدة".

وأضاف بوتين في مقالة كتبها لصحيفة صينية ونشرها الكرملين، أن "العلاقات الروسية-الصينية، بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخاً".

وأشار إلى أن "الصين وروسيا تدعوان باستمرار إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً بناء على القانون الدولي".

وأكد بوتين أن "نوعية الروابط بين موسكو وبكين تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبان الحرب الباردة".

وشدّد سيّد الكرملين على أنه "لا حدود ولا مواضيع محظورة" في العلاقات بين موسكو وبكين.