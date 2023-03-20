بوتين: نحترم مقترحات الصين لحل الصراع في أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، إنه اطلع على مقترحات الصين لحل الصراع في أوكرانيا، وإنه ينظر إليها بعين الاحترام.
وأضاف، خلال محادثات غير رسمية في الكرملين في بداية زيارة شي الرسمية إلى موسكو، أن "روسيا تحسد الصين قليلاً على تنميتها السريعة في العقود الماضية".
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "بلاده ترحب باستعداد الصين للعب دور بناء لحل الأزمة الأوكرانية"، مشيراً أن "روسيا منفتحة على تسوية سياسية، ولكن يعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثات جادة تراعي الحقائق الجيوسياسية السائدة".
وأضاف بوتين في مقالة كتبها لصحيفة صينية ونشرها الكرملين، أن "العلاقات الروسية-الصينية، بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخاً".
وأشار إلى أن "الصين وروسيا تدعوان باستمرار إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً بناء على القانون الدولي".
وأكد بوتين أن "نوعية الروابط بين موسكو وبكين تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبان الحرب الباردة".
وشدّد سيّد الكرملين على أنه "لا حدود ولا مواضيع محظورة" في العلاقات بين موسكو وبكين.