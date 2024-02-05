نيويورك.. القيود على الإيجارات تربك سوق العقارات

قال موقع بلومبرغ الاقتصادي، إن قيود الحكومة على الإيجارات في نيويورك، يُدمر 75 مليار دولار من قيمة العقارات، وأن الشقق المعروضة للبيع الآن تجاوز الخصم عليها 50%، ما تسبب في إرباك كبير للقطاع.

وأفاد التقرير أن سوق الإيجارات كان بسيطا ومربحا لأصحاب العقارات في نيويورك لفترة طويلة، وذلك بشراء المباني المتهالكة وصيانتها، ثم رفع الإيجارات على المستأجرين، بحسب ما تسمح به لوائح الولاية.

لكن، اعتبارًا من عام 2019، وبفعل انزعاج المشرعين في نيويورك من تراجع السكن منخفض التكلفة، أعاد المشرعون النظر في التشريعات حتى تحُد بشكل كبير من قدرة الملاك على رفع الإيجارات بعد أعمال التجديد.

وأضاف التقرير أن تغيير التشريعات وانخفاض الأجور جعل الكثيرين ممن اشتروا مثل هذه العقارات يتخلفون عن سداد قروضهم العقارية، ويبحثون عن قروض لإجراء الإصلاحات للشقق.

ودفع بعض شركات الرهن العقاري لتنفيذ حجوزات على ممتلكات المالكين غير القادرين على دفع أقساطهم بانتظام.

وفي عام 2023، بيعت شقق في نيويورك مقابل 203 آلاف دولار، بانخفاض 34% منذ عام 2019، وفقًا لـ"مافريك ريل إستيت بارتنرز"، مدير الاستثمار في نيويورك.