"حكومة الدمار يجب أن تذهب".. لابيد يطالب بانتخابات مبكرة
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد برحيل حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة، وذلك بعد أن فشلت في إعادة المختطفين لدى حماس، حسب لابيد.
وكتب لابيد عبر منصة "إكس" أن "وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي المحتجزين، أنتم مجانين، لقد تم اختطاف الشابات وكبار السن والأطفال تحت مراقبتكم".
وأضاف لابيد: "لقد فشلت حكومة نتنياهو، لمدة نصف عام في إعادة المحتجزين إلى منازلهم ثم يلومون عائلاتهم بعد ذلك؟ إن حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها، وإجراء انتخابات مبكرة الآن".
من جانبها تستعد الجماعات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو، وعائلات المحتجزين لإقامة مدينة خيام لمدة 4 أيام، خارج الكنيست، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وإجراء انتخابات جديدة في البلاد.
و خرج عشرات الآلاف ليلة أمس السبت في احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، ودعا المتحدثون الحاضرين إلى "النزول إلى الشوارع"، والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة.