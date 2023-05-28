كل ما تود معرفته عن انتخابات الرئاسة التركية

يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية للاختيار بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو التي ستقرر ما إذا كان حكم أردوغان سيدخل عقدا ثالثا.

وفيما يلي دليل لجولة الإعادة الحاسمة حول المرشحين والقضايا الرئيسية وتفاصيل حول الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار:

انتخابات الرئاسة

ينتخب الأتراك رئيسا يتولى المنصب لولاية مدتها خمس سنوات، وفي جولة الانتخابات الأولى يوم 14 مايو/أيار، حصل أردوغان على 49.5 بالمئة من الأصوات، وهي تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة لانتخابات يُنظر لها باعتبارها استفتاء على حكمه.

وحصل كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف للمعارضة يضم ستة أحزاب، على تأييد 44.9 بالمئة من الناخبين. وحل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بحصوله على نسبة 5.2 بالمئة من الأصوات ليتم استبعاده. وأربكت تلك النتائج توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا كليتشدار أوغلو في المقدمة.

وأيد استفتاء أُجري 2017، بفارق ضئيل، تحرك أردوغان لتوسيع سلطات الرئاسة وجعل رئيس الدولة رئيسا للحكومة وألغى منصب رئيس الوزراء.

وبصفته رئيسا للبلاد، يحدد أردوغان السياسات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والشؤون الداخلية والدولية.

أردوغان

يأمل أردوغان، بعد أكثر من 20 عاما من وصوله وحزب العدالة والتنمية للسلطة، في تمديد فترة حكمه كأطول الحكام بقاء في السلطة في تركيا الحديثة، وخالف أداؤه القوي في 14 مايو/أيار، عندما تمكن من حشد الناخبين المحافظين، توقعات بأفول نجمه السياسي.

ومن شأن فوزه أن يرسخ حكم زعيم غيَّر وجه تركيا وأعاد تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست قبل 100 عام لتناسب رؤيته المحافظة ويعزز قبضته على السلطة فيما يعتبره معارضوه توجها نحو السلطوية، وحصل أردوغان خلال الأسبوع الماضي على دعم المرشح القومي المتشدد سنان أوغان مما عزز موقفه وزاد من التحديات التي يواجهها كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة.